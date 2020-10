Ana Capeta guarda golo no coração

Ana Capeta entrou nos descontos da vitória de Portugal em Chipre, mas mais do que a tempo de marcar o 3-0 e apontar o primeiro golo ao serviço da Seleção Nacional. Um feito que a avançada não irá esquecer. “Vai ser um golo para guardar no coração para o resto da minha vida”, sustentou ao Canal 11, ela que se prepara para o jogo de amanhã, novamente com Chipre, mas em Portugal, no apuramento para o Europeu.

Além de afirmar que não quer ser vista “só como arma secreta”, Capeta contou como preparou o golo. “No momento em que a Dolores batia o canto, a Carole disse-me para arrastar a jogadora de Chipre que ia dar golo. Assim aconteceu. Foi ela que me deu, podemos dizer, a receita para marcar. Cabeceio, a bola bate no poste e entra. ‘Foi desta’, pensei logo. Um dos maiores sonhos que tinha concretizei no Chipre”, afirmou. * p.g.p.