Ana Capeta substitui Diana Silva na convocatória da seleção feminina

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, foi esta segunda-feira obrigado a chamar a jogadora Ana Capeta para o lugar de Diana Silva, que saiu lesionada do primeiro treino de preparação para o jogo com a Albânia.A avançada do Sporting, de 24 anos, sofreu uma entorse num tornozelo na sessão realizada esta tarde na Cidade do Futebol, em Oeiras, e deu assim o lugar à sua colega leonina na lista de jogadoras que vão iniciar a campanha de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, que se vai realizar em Inglaterra.A comitiva portuguesa, que se concentrou nesta segunda-feira, segue viagem já esta terça-feira para Tirana. A chegada à capital da Albânia está prevista para as 22h45 e o primeiro treino em território albanês terá lugar na quarta-feira, pelas 17h30.A seleção nacional de futebol feminino está inserida no grupo E de apuramento, juntamente com Escócia, Finlândia, Chipre e Albânia. Escocesas e finlandesas somam já três pontos, fruto das vitórias sobre Chipre (8-0) e Albânia (3-0), respetivamente, enquanto a 'equipa das quinas' vai realizar o seu primeiro jogo.O encontro entre Portugal e Albânia está marcado para sexta-feira, às 17:00 (hora de Lisboa), no estádio Elbasan Arena, em Elbasan.