Ana Dias: «Vou desfrutar do momento e dar o máximo para agarrar esta oportunidade»

A futebolista Ana Dias disse esta segunda-feira que quer "desfrutar do momento e dar o máximo para agarrar a oportunidade" na seleção portuguesa feminina, que disputará dois encontros de preparação para o Mundial2023, com Japão e País de Gales.

"Estou extremamente feliz. Para mim, é um privilégio poder estar novamente nesta seleção, com este grupo de excelentes jogadoras. Quero aproveitar para beber um pouco deste espírito de conquista que tem caracterizado a equipa, fazer parte de uma história que tem sido tão bonita e que, acredito, ainda é um começo, porque virão mais grandes feitos no futuro. Vou desfrutar do momento e dar o máximo para agarrar esta oportunidade", manifestou a avançada dos russos do Zenit São Petersburgo, citada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A futebolista, de 25 anos, que conta com uma internacionalização, substituiu nas opções Kelsey Araújo, naquela que é a única alteração face ao último lote de convocadas, que participaram no play-off intercontinental de apuramento para o Mundial2023, diante dos Camarões, em 22 de fevereiro. "Marquei quatro golos em quatro jogos que fizemos. Considero-me uma jogadora de área, mas também é preciso que a bola me chegue em condições. É isso que tem acontecido. Fazer golos na seleção faz parte dos meus objetivos, mas não vivo obcecada com isso", expressou.

A equipa das quinas realizou hoje o primeiro apronto, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde o selecionador Francisco Neto contou com a participação das 25 jogadoras chamadas, com a avançada a dar conta do "entrosamento quase perfeito" das colegas. "Vê-se que elas têm outras rotinas, que jogam juntas há muito tempo e o entrosamento delas é quase perfeito. Senti-me à vontade, mas ainda tenho muitos treinos pela frente para mostrar o que sou capaz de dar", analisou.

Por fim, perspetivou os duelos particulares com as nipónicas e galesas: "[Japão] é uma seleção muito forte, que é vista como uma das candidatas a ganhar o Mundial. O País de Gales também é um adversário com qualidade. Vão ser dois testes importantes para a nossa equipa. Dois jogos exigentes para prepararmos o Mundial".

As comandadas por Francisco Neto defrontam o Japão, na sexta-feira, às 17:00, e o País de Gales, no dia 11, às 17:30, em jogos de preparação que terão lugar no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. A seleção nacional garantiu, em fevereiro, um inédito apuramento para um Campeonato do Mundo feminino, ao vencer por 2-1 os Camarões, na final do Grupo A do play-off intercontinental.

O Mundial2023 realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Portugal integra o Grupo E da competição, juntamente com os Estados Unidos, atuais detentores do título mundial, Países Baixos, vice-campeões, e o Vietname, que, tal como a equipa lusa, está pela primeira vez numa fase final de um Mundial.

Portugal estreia-se em 23 de julho, diante das neerlandesas, defronta as vietnamitas quatro dias depois, em 27 de julho, antes de encerrar a participação na fase de grupos perante as norte-americanas, em 1 de agosto.