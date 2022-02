Ana Seiça chamada à Seleção para o lugar de Diana Gomes

A defesa Ana Seiça foi esta sexta-feira chamada aos trabalhos da seleção portuguesa feminina de futebol, que está a participar na 28.ª edição da Algarve Cup, para substituir a lesionada Diana Gomes.

A jogadora do Benfica foi chamada pelo selecionador Francisco Neto para integrar o conjunto luso, que vai defrontar a Suécia na segunda ronda do torneio, depois de ter vencido a Noruega (2-0) na quarta-feira.

Diana Gomes, que saiu com queixas do duelo com as norueguesas, foi dispensada, depois de lhe ter sido diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda.

O jogo Portugal-Suécia está marcado para domingo, às 17:05, no Estádio Algarve. As duas equipas partilham, com a Itália, a liderança do torneio, todas com três pontos.