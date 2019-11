Andreia Faria e Inês Maia esperam oportunidade na seleção feminina

Portugal prosseguiu este sábado em Guimarães a preparação "sem limitações" para o jogo de terça-feira com a Finlândia, de qualificação para o Europeu feminino, com as 'estreantes' Andreia Faria e Inês Maia na expectativa de uma oportunidade.

"Um dos meus objetivos principais é representar a seleção A num jogo internacional, ainda por cima num apuramento para um Campeonato da Europa. Gostava muito que isso acontecesse. Estar aqui entre as melhores jogadoras portuguesas já é um sonho, uma sensação inexplicável", disse Andreia Faria, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol.

A médio do Benfica, de 19 anos, é uma novidade na convocatória do selecionador Francisco Neto, à semelhança de Inês Maia, médio de 20 anos, do campeão Sporting de Braga, equipa com a qual disputou esta época 12 jogos.

"Mais do que querer jogar, e quero muito, desejo acima de tudo que Portugal ganhe", adiantou Inês Maia, lembrando que a Finlândia é um adversário direto na qualificação do grupo E para o Europeu de 2021 em Inglaterra.

Numa qualificação em que o vencedor e os três segundos melhores classificados se apuram diretamente para o Europeu, os restantes seis segundos discutirão um 'play-off'.

A Finlândia lidera o grupo com nove pontos, mas com três jogos disputados, seguida da Escócia com seis pontos em dois jogos, enquanto Portugal tem três pontos do único jogo que realizou, em que venceu fora a Albânia (1-0).

Na terça-feira, a equipa das 'quinas', que se estreou num Europeu em 2017, na Holanda, recebe a Finlândia, no Estádio Municipal 22 de Junho, em Vila Nova de Famalicão, a partir das 18:30.