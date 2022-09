Andreia Faria: «Sensação incrível poder estar no playoff do Mundial, não tenho palavras»

Andreia Faria estreou-se a marcar pela Seleção Nacional com um grande golo na goleada portuguesa (4-0) sobre a Turquia. Com este resultado, a equipa de Francisco Neto garantiu o apuramento para o playoff do Mundial'2023 e a médio avançada mostrou-se feliz por ter contribuído."É um dia inesquecível. Há muito tempo que procurava o golo e a oportunidade chegou na melhor altura. Conseguimos o apuramento. Nunca vou esquecer, é sempre especial", começou por referir, ao Canal 11, a jogadora que correu para o banco para festejar com as companheiras de equipa."Somos um grupo muito unido. Todas por uma. A força que [as suplentes] nos dão é incrível e tinha de dedicar o golo a elas. É também devido a elas que continuamos a alto nível", vincou."É uma sensação incrível poder estar no playoff do Mundial, não tenho palavras. É um momento de felicidade. Trabalhamos muito para isto há muito tempo. Estamos muito focadas no que se segue. É a nossa dedicação ao longo de muitos anos, mas neste último estamos focadas desde que começou esta qualidifcação. Será um dia inesquecível", concluiu a médio, de 22 anos.Também Ana Borges analisou a partida ao microfone do Canal 11. "Sensações são sempre muito boas. Sabiamos da dificuldade que íamos ter. Tínhamos de ganhar, o empate não servia em lado nenhum. Fizemos história e estamos onde merecemos. Colocámos Portugal onde merece estar. Sabemos que o playoff é difícil, mas vamos mostrar confiança no nosso grupo, praticar o nosso futebol e se conserguimos lá estar será uma alegria", concluiu.