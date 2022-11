Andreia Jacinto entusiasmada com playoff e sonha em ir ao Mundial feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A internacional portuguesa Andreia Jacinto sonha em estar presente no Mundial'2023 feminino e está "muito entusiasmada" para o playoff intercontinental de acesso à competição, que se disputa em fevereiro, perante Camarões ou Tailândia.

"Estou muito entusiasmada para o que aí vem. Queremos muito que cheguem os jogos de fevereiro para conseguirmos ter um bom resultado, estar presentes no Mundial e fazer história", afirmou a jovem futebolista, que atua nas espanholas da Real Sociedad.

Aos jornalistas, a jogadora, de 20 anos, reforçou a vontade da equipa das quinas em ir ao Campeonato do Mundo pela primeira vez na história, depois de ultrapassar o playoff europeu, ao derrotar Bélgica e Islândia, faltando ainda os Camarões ou a Tailândia.

"Sonho em estar no Mundial, porque vai ser uma competição histórica para o futebol feminino e qualquer atleta quer estar lá a representar o seu país", disse a futebolista, acrescentando que, apesar de terem de realizar muitas partidas e vários playoffs até ao objetivo, "o mais importante é ainda estar neles e poder ter um lugar no Mundial".

Com "muita confiança" na equipa das 'quinas' e na sua qualidade, Andreia Jacinto acha que "é nos Campeonatos da Europa e do Mundo que Portugal deve estar" e, como tal, preparam o 'play-off' intercontinental com dois particulares frente a Haiti e Costa Rica.

"Vamos encontrar dois adversários que estão fora do que costumamos encontrar, isto é, vamos jogar contra padrões de jogo diferentes, o que nos vai preparar melhor para o que vamos encontrar também em fevereiro", disse a ex-centrocampista do Sporting.

Portugal defronta o Haiti na sexta-feira, a partir das 15 horas, no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade, e recebe a Costa Rica quatro dias mais tarde, na próxima terça-feira, num encontro que terá início pelas 18 horas, no estádio do Alverca.