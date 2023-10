Andreia Jacinto: «Estamos desiludidas, sim, mas com o foco já no próximo encontro»

Andreia Jacinto afirmou este sábado que a seleção portuguesa está já focada no segundo embate com a Áustria, da quarta ronda do Grupo A2 da Liga das Nações feminina, apesar da desilusão com a derrota de sexta-feira.

"O grupo está um pouco triste e desiludido com o resultado do último jogo. Foi um golpe duro, porque começámos muito bem, a dominar completamente, e na segunda parte acabámos por perder o jogo", afirmou, citada em comunicado pela Federação Portuguesa de Futebol.

A seleção portuguesa feminina de futebol perdeu na sexta-feira na Áustria por 2-1, em jogo da terceira jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, ficando mais longe da luta pelo primeiro lugar.

A jogadora, de 21 anos, que alinha nas espanholas da Real Sociedad, garantiu que apesar do resultado negativo, o grupo está já focado no jogo de terça-feira, de novo frente à Áustria, que vai decorrer na Povoa do Varzim. "Estamos desiludidas, sim, mas com o foco já no próximo encontro, que será em nossa casa. É um jogo para ganhar. O nosso objetivo é só um: conquistar os três pontos no segundo jogo, porque queremos permanecer na primeira divisão da Liga das Nações", referiu.

Com a derrota, Portugal caiu para o terceiro lugar do Grupo, com 3 pontos, menos 1 do que as austríacas, segundas, com 4, e menos 6 do que a França, que lidera com 9 pontos, resultantes de três triunfos, enquanto a Noruega é última classificada, com apenas um ponto. O vencedor de cada grupo segue para a final four da prova, o segundo continua na Liga A, o terceiro vai ao playoff de despromoção e o quarto desce à Liga B.

A seleção portuguesa treinou este sábado ainda em solo austríaco, no Estádio Herrenried, numa localidade próxima de Dornbirn, regressando a Portugal durante a tarde, para se instalar na Póvoa de Varzim, a cidade que vai acolher o segundo jogo diante das austríacas, na terça-feira, pelas 18:15.