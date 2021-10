Andreia Jacinto: «Queremos roubar pontos à Alemanha»

A futebolista internacional portuguesa Andreia Jacinto considerou esta sexta-feira que tudo pode acontecer numa 'corrida' a um Mundial, um dia depois de Portugal vencer por 2-1 a Sérvia no grupo H de qualificação.

A médio do Sporting, que foi titular no jogo de quinta-feira no Estádio do Bonfim, comentava o bom resultado alcançado, mas também as dificuldades que a favoritíssima Alemanha sentiu na visita a Israel (vitória por 1-0), onde a equipa das quinas tinha goleado (4-0).

"Tudo pode acontecer em jogos de qualificação de seleções (...). Queremos roubar pontos à Alemanha e ganhar a todas as equipas do nosso grupo, como é óbvio", disse a jogador, citada pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol.

No apuramento, Portugal é segundo classificado, com sete pontos em três jogos, atrás da Alemanha, que lidera, com nove, enquanto atrás estão, com dois jogos, a Turquia, com quatro pontos, e Sérvia, Israel e Bulgária, ainda sem qualquer ponto.

"Conquistar os três pontos neste jogo era muito importante para nós, porque a Sérvia é uma equipa do pote 3, ou seja, teoricamente, é a equipa que nos pode dar mais luta no grupo, a seguir à Alemanha. O nosso espírito de grupo teve influência. Somos muito unidas e quisemos mais a vitória que as sérvias. Temos de replicar esse querer em todos os jogos que vamos disputar", sublinhou ainda Andreia Jacinto.

A jogadora perspetivou já o próximo jogo do grupo, na terça-feira, na visita à Bulgária, e que fecha esta dupla jornada no apuramento europeu para o Mundial de futebol feminino de 2023.

"Podemos esperar uma equipa competitiva. Vai querer certamente ganhar pela primeira vez. Mais uma vez, é a questão da seriedade que se coloca. Temos de respeitar ao máximo esse adversário. Vamos jogar contra a Bulgária como se fôssemos defrontar a Alemanha", acrescentou.

Depois de hoje ter feito trabalho de recuperação com as titulares diante da Sérvia, no sábado a seleção volta a treinar de manhã e no domingo a equipa viaja para a Bulgária.

O jogo de terça-feira com as búlgaras está agendado para as 18:00 locais (16:00 em Lisboa), no Lokomotiv Plovdiv.