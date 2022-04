Andreia Norton afirma que Portugal está a trabalhar para melhorar finalização

A internacional portuguesa Andreia Norton assume que a seleção feminina de futebol necessita de melhorar a finalização para combater os aspetos fortes da Alemanha, próxima adversária na fase de apuramento para o Campeonato do Mundo.

"Estamos a trabalhar para poder, não só contra a Alemanha, mas nos outros jogos, tentarmos ser melhores na finalização, que é um bocadinho o que nos está a faltar", disse a jogadora do Sp. Braga, aos jornalistas, na Cidade do Futebol, Oeiras.

A equipa das quinas concentrou-se no domingo para preparar a difícil deslocação à Alemanha, num duelo frente à poderosa seleção germânica, uma das potências da modalidade, com dois títulos mundiais e oito títulos a nível europeu.

"Têm um jogo muito físico. É um campeonato muito físico e forte, muito verticais. Nós ainda estamos a crescer nesse aspeto. São também fortes no jogo aéreo. Essas são as maiores dificuldades que vamos encontrar", salientou a centrocampista, que conta no currículo com uma passagem pelo futebol alemão, no SC Sand, na temporada 2018/19.

Andreia Norton, de 25 anos, sente a equipa, "como sempre, unida", com o intuito de ir à Alemanha "fazer o melhor possível", perante um conjunto que destaca pelo coletivo, com um leque de jogadoras "muito experientes e fortes, a jogar em grandes clubes".

"Temos trabalhado em conjunto, cada uma com as suas qualidades, a usar o melhor de cada jogadora, de forma a combater os aspetos mais fortes da Alemanha", sublinhou.

Como padrão de análise, encontra-se a visita das germânicas a Portugal, num duelo no Estádio de São Luís, em Faro, em 30 de novembro, para a mesma qualificação, onde a Alemanha venceu por 3-1, com os três golos apontados na primeira meia hora de jogo.

"Vamos tentar ir à Alemanha e fazer o que fizemos, principalmente na segunda parte, em que causámos muito perigo à equipa alemã. Dar o nosso máximo sempre", atirou.

Portugal defronta a Alemanha no sábado, em Bielefeld, pelas 15:10 (horas de Lisboa), e recebe a Bulgária quatro dias depois, em 12 de abril, no Estádio Cidade de Barcelos.

A quatro jornadas do final do apuramento, a Alemanha lidera o grupo H, com 18 pontos, seguida de Portugal, com 13, da Sérvia, com 12, e da Turquia com sete. Israel e Bulgária seguem em quinto, sem qualquer ponto e menos um jogo disputado. Apuram-se para a fase final do Mundial os primeiros classificados e os três melhores segundos.