Andreia Norton analisa adversários de Portugal no Mundial'2023: «Todos têm muita qualidade»

A internacional portuguesa Andreia Norton confessou-se esta sexta-feira orgulhosa e honrada por poder representar Portugal na fase final do Mundial feminino, que arranca dentro de seis dias.

"Só estar aqui, para mim, é um orgulho, uma honra", reconheceu a média do Benfica, apostada em "fazer o melhor por Portugal e ajudar a equipa a chegar o mais longe possível".

Após o terceiro treino em solo neozelandês, e último no relvado do Saint Kentigern College, Andreia Norton afirmou que os treinos vão ajudando na recuperação da longa viagem desde Portugal, já com o pensamento no complicado Grupo E, do qual também fazem parte Estados Unidos, Holanda e Vietname.

"Todos são adversários difíceis, todos têm muita qualidade. Olhamos para todos os jogos, mas encaramos um a um. O mais importante é o primeiro, que é com a Holanda", afirmou a jogadora lusa, a nove dias da estreia de Portugal.

De acordo com a número 8 lusa, a seleção das quinas vai encarar os encontros "com toda a humildade, com todo o respeito", sempre focada em dar "o melhor em qualquer jogo".

A estreia lusa está marcada para o dia 23 de julho, um domingo, em Dunedin, face à Holanda.

"O melhor dia, é o dia do jogo. Fica sempre aquele bichinho e claro que estamos super ansiosas para jogar, mas o importante é prepararmo-nos da melhor forma", disse a jogadora portuguesa.

Apesar de a competição ainda não ter arrancado, o clima é o melhor entre as futebolistas lusas, com Andreia Norton a garantir que, pessoalmente, a "boa temporada" que fez no Benfica lhe dá mais "confiança".

"Estamos todas a viver um sonho, estamos todas muito felizes por estar aqui, e por representar Portugal. É, sem dúvida, algo incrível, que não dá para explicar", frisou.

A prova realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia, onde Portugal está sediado, muito longe de Portugal, mas, mesmo à distância, não tem faltado o apoio dos mais próximos.

"Muito apoio, muito carinho, é isso que temos recebido nestes dias. Toda a família, embora longe, está sempre presente. É, sem dúvida, algo que nos conforta muito", afirmou.

Portugal vai disputar pela primeira vez um Mundial, tendo sido sorteada no Grupo E da edição 2023, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, juntamente com os Estados Unidos, campeões em título, a Holanda, vice, e o também estreante Vietname.

O onze de Francisco Neto tem estreia marcada para dentro de nove dias, em Dunedin, onde defrontará a formação neerlandesa a partir das 19h30 locais (08h30 em Lisboa).