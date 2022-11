Andreia Norton dispensada da seleção por questões físicas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A internacional portuguesa Andreia Norton, do Benfica, foi dispensada esta quinta-feira da seleção feminina, por "motivos de ordem física", informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Depois de ter sido avaliada pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, a internacional portuguesa foi considerada inapta para jogar frente a Haiti (esta sexta-feira) e Costa Rica (15 de novembro)", refere a FPF no seu sítio oficial na Internet.

Portugal prepara na Cidade do Futebol, em Oeiras, os jogos particulares com Haiti e Costa Rica, no âmbito da preparação para o playoff intercontinental de acesso ao Mundial de 2023, a disputar em fevereiro de 2023.

A seleção portuguesa, que procura a sua estreia num Campeonato do Mundo, defrontará no playoff o vencedor da meia-final entre Tailândia e Camarões, em jogo a disputar em Hamilton, na Nova Zelândia.