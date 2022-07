Andreia Norton: «Estou a passar um momento bom, fiz uma boa época e quero contribuir aqui também»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A internacional portuguesa Andreia Norton afirmou esta terça-feira querer aproveitar o "bom momento" que está a atravessar em termos pessoais para ajudar a seleção portuguesa no Campeonato da Europa de futebol feminino, que começa na quarta-feira.

"Estou a passar um momento bom, fiz uma boa época e quero contribuir aqui também. Espero que corra tão bem aqui na seleção quanto foi na temporada passada pelo clube", disse hoje a média, de 25 anos, que foi eleita a Melhor Jogadora da Liga portuguesa da época 2021/2022 pelo Sindicato de Jogadores.

Internacional desde 2012, Andreia Norton, que se transferiu do Sporting de Braga para o Benfica, referiu que o seu objetivo "é jogar e poder viver este sonho, mas o importante aqui é a exibição de Portugal".

A meta para este Europeu, segundo a jogadora, é fazer melhor do que no Europeu de 2017, quando Portugal foi eliminado na fase de grupos. "Queremos mostrar a nossa evolução, do nosso país", vincou Norton.

O primeiro teste vai ser a Suíça, no sábado, que destaca por ser "uma equipa composta por atletas que jogam ao mais alto nível e estão nos melhores clubes da Europa, atletas muito experientes". "Foi uma equipa que na qualificação se apurou com 20 golos marcados e apenas seis sofridos. Acho que é uma seleção com muita experiência e nós vamos ter de ser muito competentes dentro de campo", avisou.

Este é o segundo dia no centro de treinos Manchester City Academy das convocadas do selecionador Francisco Neto.

Fora dos trabalhos estiveram Lúcia Alves, por precaução, e Kika Nazareth, que ficou no hotel após ter sido diagnosticada com amigdalite.

Entretanto, Suzane Pires deverá chegar na quarta-feira, chamada para substituir Andreia Jacinto, dispensada na segunda-feira dos trabalhos da seleção nacional após falhar uma avaliação médica.

Esta foi a segunda alteração à convocatória inicial, uma vez que o técnico já tinha sido obrigado a chamar a defesa Lúcia Alves, do Benfica, para o lugar da também lesionada Mariana Azevedo, do Famalicão.

Portugal, que participa pela segunda vez num Europeu feminino, integra o grupo C da competição, em que defrontará a Suíça, no sábado, os Países Baixos (13 de julho) e a Suécia (17 de julho).

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final.