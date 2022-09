Áustria, Bélgica, Escócia, Gales e Bósnia na rota portuguesa rumo ao Mundial feminino

Áustria, Bélgica, Escócia, País de Gales e Bósnia-Herzegovina são os possíveis adversários de Portugal na primeira ronda do playoff europeu de apuramento para o Mundial feminino de 2023.

O próximo oponente luso, na corrida à prova marcada para a Austrália e a Nova Zelândia (20 de julho a 20 de agosto), será conhecido no sorteio marcado para sexta-feira, no qual também ficarão definidos os confrontos da segunda ronda.

As duas eliminatórias serão disputadas em apenas um jogo, em 6 e 11 de outubro, com o sorteio, sem condicionantes, a ditar qual a equipa que será a anfitriã.

A formação das quinas conquistou hoje um lugar no playoff, ao golear em casa a Turquia por 4-0, resultado que valeu o segundo posto do Grupo H, com 22 pontos, contra 27 da Alemanha, que já tinha assegurado um lugar na fase final.

Nas contas dos segundos colocados (resultados com primeiro, terceiro, quarto e quinto), Portugal - descontando os dois resultados com a Bulgária (sexta colocada) - totalizou 16 pontos, com 18-9 em golos, sendo apenas o sétimo melhor.

Desta forma, a formação das quinas, que bem pode lamentar a entrada com um empate (1-1) na Turquia, não conseguiu ser um dos três melhores segundos (Suíça, Islândia e República da Irlanda), que seguem para a segunda ronda do playoff.

Os encontros da primeira eliminatória do playoff realizam-se em 06 de outubro, com o sorteio, sem condicionalismos, a determinar a equipa que joga em casa.

No mesmo dia, ficam também definidos os confrontos da segunda ronda, marcados para 11 de outubro, e também quais os anfitriões dos encontros.

Entre os três vencedores da segunda ronda, os dois melhores -- soma dos pontos na fase de grupos (com primeiro, terceiro, quarto e quinto) e na segunda ronda - seguem para a fase final e o terceiro para um playoff Intercontinental.

Neste playoff, que decorrerá na Nova Zelândia (17 a 23 de fevereiro de 2023) e selará as últimas três seleções, já estão China Taipé, Tailândia, Camarões, Senegal, Papua Nova Guiné, Haiti, Panamá, Chile e Paraguai, faltando a seleção da UEFA.

Para a fase final, estão definidas 27 das 32 seleções, sendo nove representes da Europa, nomeadamente Suécia, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França e ainda Holanda e Itália, que selaram hoje a qualificação.

As outras formações já qualificadas são as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia, mais China, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Vietname (Ásia), Marrocos, Nigéria, África do Sul e Zâmbia (África), Canadá, Costa Rica, Jamaica e Estados Unidos (CONCACAF) e Argentina, Brasil e Colômbia (América do Sul).

As últimas cinco vão sair do playoff europeu (duas) e do playoff Intercontinental (três).