Benfica em maioria na seleção feminina de sub-17 no apuramento para o Euro'2020

O Benfica, com sete jogadoras, é o clube mais representado na lista de convocadas da seleção portuguesa feminina de sub-17, divulgada este domingo, para o torneio de apuramento para o Europeu de 2020.O Sp. Braga, com cinco jogadoras entre as 20 escolhidas pelo selecionador Carlos Sacadura, e o segundo clube mais representado na convocatória, seguido do Sporting, com três atletas.Portugal disputa na Madeira os jogos do Grupo 11 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020 - cuja fase final se realiza na Suécia -, frente a Israel, em 22 de outubro, Letónia, em 25, e Holanda, em 28.Apuram-se para a ronda de elite os dois primeiros classificados de cada agrupamento e os dois melhores terceiros classificados da totalidade das 'poules' com melhor registo frente às seleções apuradas diretamente.: Adriana Rocha, Ana Assucena, Ana Oliveira, Beatriz Nogueira, Cláudia Mendinhas, Érica Ventura e Joana Prazeres.Maria Miller.: Maria Negrão.Joana Caiado e Maria Alagoa.: Alícia Correia, Joana Dantas e Vitória Almeida.Carolina Almeida, Eduarda Silva, Inês Oliveira, Joana Ferreira e Maria Leonor.Leonor Alves.