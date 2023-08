Bilhetes à venda para a Liga das Nações feminina

A FPF anunciou, esta terça-feira, que já estão à venda os bilhetes para os jogos da Seleção Nacional feminina na Liga das Nações em solo português.As Navegadoras integram o Grupo 2 da Liga A e a estreia em casa acontece a 26 de setembro, no Estádio Cidade de Barcelos, diante da Noruega. Segue-se o encontro com a Áustria (31 de outubro) no Estádio do Varzim. A equipa de Francisco Neto fecha a 1.ª fase com a França, a 5 de dezembro, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Os três jogos realizam-se às 18.15 horas.De referir que o 1.º jogo de Portugal nesta que será a 1.ª edição da prova terá lugar em França, a 22 de setembro, às 21h10 locais (20h10 em Portugal Continental), no Stade du Hainaut, em Valenciennes.França-(22/09)-Noruega (26/09) - 18h15Áustria-(27/10)-Áustria (31/10) - 18h15Noruega-(1/12)-França (5/12) - 18h15