Bilhetes para o jogo entre Portugal e Áustria estão quase esgotados

A Federação Portuguesa de Futebol informou este sábado que os bilhetes para o jogo da Seleção Nacional feminina frente à Áustria (terça-feira, 18h15) estão quase esgotados e que já só há bilhetes à venda nas bilheteiras do Estádio do Varzim.

As pessoas que ainda não têm bilhete podem adquiri-lo até segunda-feira nas bilheteiras do estádio (entre as 12h e as 19h) ou no dia do jogo (entre as 10h e as 19h).



De acordo com a FPF são esperadas 6 mil pessoas para assistir ao jogo da 4.ª jornada da Liga das Nações.