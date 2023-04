Carlos Sacadura: «Fomos um bocadinho mais precipitados frente a este colosso chamado França»

Carlos Sacadura, selecionador de Portugal, abordou o falhanço da qualificação lusa para o Europeu sub-19, após a derrota esta terça-feira com França (2-1)."Não saímos nada satisfeitos com este resultado, batemo-nos até ao fim, sendo evidente e incrível o crescimento do futebol feminino em Portugal. Entrámos e jogámos para ganhar, se calhar, em muitos momentos não conseguimos ter a bola que queríamos, mas o que lhes disse a elas que temos a nossa identidade e de conseguir fazer o nosso jogo. Estávamos à espera da entrada mais intensa e com uma pressão muito alta da França, mas conseguimos reagir bem. Se calhar, na segunda parte, perdemos um bocadinho o controlo do jogo e, com bola, fomos um bocadinho mais precipitados frente a este colosso chamado França", elucidou o técnico, realçando o encurta do 'fosso' entre seleções nos últimos anos."Tentámos, mas não conseguimos. Devo realçar o excelente trabalho que Portugal, a estrutura da federação e todos têm feito no crescimento do futebol feminino. Esta está a ser um a época incrível, com todas as seleções a disputarem até ao fim os seus jogos, as suas qualificações, jogando olhos nos olhos contra todas as equipas. Nem é preciso dizer a disparidade que existia entre Portugal e França há poucos anos atrás e hoje fomos capazes de discutir o jogo e a qualificação até ao fim", considerou Sacadura.