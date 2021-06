Carole Costa antevê "grandes dificuldades" no particular com a Nigéria

A defesa Carole Costa fez este sábado o lançamento do encontro de preparação da seleção portuguesa de futebol feminino frente à Nigéria, no domingo, em Houston, nos Estados Unidos (EUA), antecipando uma partida difícil dada a experiência das africanas.

"Trata-se de mais um jogo de enorme dificuldade. A Nigéria é a seleção mais titulada do continente africano e chega aqui com uma grande experiência internacional. Esperam-nos certamente grandes dificuldades", afirmou a jogadora do Benfica, em declarações reproduzidas pelas Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No primeiro jogo da digressão pelos EUA, na quinta-feira, a seleção lusa perdeu por 1-0 com as anfitriãs, que são as campeãs mundiais em título, num encontro disputado em Houston, no Texas, tal como o próximo desafio com as nigerianas.

"Elas são fortes e nós vamos com a ambição de fazer um bom jogo e vencer. Apesar da derrota frente aos Estados Unidos, fizemos uma grande exibição e estamos motivadas para dar sequência a isso", assinalou a atleta de 31 anos.