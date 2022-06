Carole Costa vê Seleção Nacional preparada para trabalhar "o melhor possível" para o Europeu

Carole Costa encontrou uma Seleção Portuguesa revitalizada, no início da preparação para o Europeu feminino, após umas férias em que pôde descansar de uma temporada "desgastante" mas feliz, a título coletivo e pessoal.

"Vamos ter tempo para nos prepararmos. Viemos agora de uma época de férias que também foi importante, porque, pelo menos em termos de clube, foi muito desgastante," recordou a internacional lusa, em entrevista à agência Lusa.

Depois de uma época longa, na qual disputou cinco competições ao nível de clubes e ainda os compromissos da seleção nacional, Carole Costa encontra agora uma equipa revitalizada.

"Tivemos todas as Taças internas, o campeonato e a Liga dos Campeões e, por isso, esse descanso também foi bom e merecido, mas também temos de ver agora o outro lado: temos de preparar-nos o melhor possível para o palco em que toda a gente quer estar," declarou.

Por conseguinte, a marcação de um estágio de longa duração é, na opinião da jogadora, uma excelente opção: "Nos primeiros treinos, ainda não estávamos no ritmo que desejamos, é para isso que servem também as pré-épocas, mas acho que tivemos tempo para tudo. Tivemos tempo para ter aquele final de época desgastante e já tivemos tempo para descansar, embora, se calhar, não estejamos todas no mesmo ritmo".

"Sei que a Tati [Tatiana Pinto] acabou a época muito mais tarde, ou o exemplo da Inês Pereira [jogou recentemente a final da Liga suíça]. Não estamos todas no mesmo patamar, mas acabamos todas por ter o nosso momento de desligar para depois regressarmos com toda a força," explicou, motivada pelo que tem encontrado nestes primeiros dias de trabalho.

Perante adversários de qualidade, como os Países Baixos ou a Suécia, oponentes que Portugal irá encontrar no Europeu, em julho, Carole Costa considera fulcral estar no melhor momento possível, tanto a nível físico como anímico.

"Só podemos estar contentes, gratas e trabalhar muito, com humildade acima de tudo. Só as seleções mais fortes conseguiram estar presentes no Europeu," salientou a defesa central.

Uma das líderes no balneário português, Carole Costa chega ao estágio de preparação para o Euro'2022 no melhor momento possível: sagrou-se campeã nacional ao serviço do Benfica e ainda foi distinguida como melhor jogadora do campeonato.

"Há esse estereótipo de uma defesa nunca ganhar, ou uma guarda-redes... Acho que o prémio teria ficado bem entregue a qualquer uma [das jogadoras] da minha equipa, o Benfica, visto que fomos campeãs - a Kika [Nazareth], a Jéssica [Silva]...", lembrou.

Orgulhosa por ter sido distinguida a título individual após mais uma conquista coletiva, Carole Costa notou que "não falta talento no Benfica".

"Claro que fiquei contente, acabou por ser uma grande época em termos defensivos também. Acabei por receber eu, mas qualquer uma da defesa ou da equipa, porque todas defendem, poderia ter vencido o prémio," declarou.

O Europeu feminino de 2022 realiza-se de 6 a 31 de julho, em Inglaterra, onde Portugal, chamado a substituir a excluída Rússia, integra o Grupo C, juntamente com Suíça (que defronta em 9 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17).