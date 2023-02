Carolina Mendes ambiciona mais e quer estar no Mundial'2023:

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A internacional Carolina Mendes disse ter consciência de que o jogo que a seleção portuguesa terá no playoff intercontinental de apuramento para o Mundial'2023 é "um tudo ou nada".

"Todas as seleções sonham com uma vaga no Mundial. Estarmos aqui a disputar essa vaga já é um feito grande, mas queremos mais e estamos preparadas para ter mais", considerou a atacante de 35 anos, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal tenta chegar pela primeira vez a um Mundial de futebol, no jogo em 22 de fevereiro na cidade neozelandesa de Hamilton, às 19H30 locais (6H30 em Lisboa), em que defrontará o vencedor do duelo Camarões-Tailândia, a disputar no sábado.

A equipa das quinas procura garantir uma das últimas três vagas na fase final do Mundial, que irá decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.

Carolina Mendes integra o grupo de jogadoras que já se encontra em estágio na Nova Zelândia, apesar de a equipa não conseguir por estes dias treinar no Centro de Treinos de Gower Park, em Hamilton, devido ao mau tempo.

"São condições atmosféricas atípicas, não estávamos à espera disto. Mas tem sido feito um esforço para a equipa se manter ativa dentro do possível, pois não podemos sair do hotel. Mantemo-nos em atividade e o foco e a motivação continuam sempre lá. Sabemos muito bem para o que viemos e sabemos que o nosso objetivo é só um: chegar ao dia 22 de fevereiro na melhor forma possível para ganhar o jogo e marcar presença no Mundial", acrescentou.

Os treinos continuam cancelados, sendo expectável que o mesmo aconteça na terça-feira, mantendo-se para já em 'agenda' o jogo particular de preparação com a Nova Zelândia, no FMG Stadium Waikato, agendado para o final de tarde de sexta-feira (7 horas em Lisboa).

O mau tempo, devido à passagem do ciclone Gabrielle, tem também afetado os voos, e o selecionador Francisco Neto espera ainda as chegadas de Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Inês Pereira, Joana Marchão e Andreia Jacinto, cujos voos foram adiados.