Carolina Mendes e as boas exibições de Portugal: «As pessoas gostam do futebol que praticamos»

Carolina Mendes sente que as boas exibições de Portugal no campeonato europeu de futebol feminino aumentaram o apoio no país, mas também as expectativas e "responsabilidade" para conseguir o apuramento.

Apesar de ter sido repescada para o lugar da Rússia, excluída devido à invasão militar da Ucrânia, e de ser a equipa com a posição mais baixa do ranking (30.ª), a seleção lusa contrariou as expectativas com prestações combativas e resultados disputados.

Após um empate com a Suíça (2-2) e uma derrota contra a Holanda (3-2), dois jogos em que as jogadoras ainda acreditaram na vitória, Portugal ainda pode passar aos quartos de final se ganhar à Suécia no domingo.

"Com os resultados positivos, esse apoio e as mensagens chegam em maior quantidade, porque as pessoas gostam do futebol que nós estamos a praticar, dá-lhes gozo ver os nossos jogos", afirmou aos jornalistas após um treino na academia do Manchester City.

Porém, admitiu, "isso também aumenta a nossa responsabilidade" porque "aumentaram as expectativas".

"Mas isso só nos faz crescer mais e torna-nos mais responsáveis dentro do campo", vincou a avançada do Sporting de Braga.

Apesar da importância do jogo, Mendes advertiu para "a dificuldade do jogo e o contexto em que estamos inseridas", contra seleções bastante acima no ranking, no caso da Suécia (2.ª), uma diferença de 28 lugares.

"Mas rankings são só rankings, dentro de campo é que vamos ver o resultado", acrescentou.

Uma das mais experientes do grupo, com 34 anos e 107 internacionalizações pela equipa principal, Carolina Mendes diz que tem assumido o papel de apoiar as colegas mais novas, mantendo a tranquilidade e concentração.

"As [outras] seleções já nos respeitam, vê-se nos onze iniciais, ninguém se poupa, vão na máxima força e nós vamos fazer o mesmo", disse, reconhecendo que no domingo Portugal depende apenas de si.

"Queremos muito ganhar, mas sabemos que é muito difícil, temos de ter pés bastante assentes na terra", avisou.

Portugal, que participa pela segunda vez num Europeu feminino, defrontará a Suécia no domingo às 17:00 no estádio Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, Inglaterra.

Até agora empatou com a Suíça (2-2) e perdeu com a Holanda (3-2), tendo apenas conseguido um ponto, tal como as helvéticas.

Suecas e holandesas lideram o Grupo C com quatro pontos cada, mas uma derrota na última jornada, no domingo, pode abrir caminho para Portugal ou a Suíça.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final.