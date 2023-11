Carolina Mendes reitera ideia de Francisco Neto: «Vamos encarar os dois jogos como finais»

Carolina Mendes, avançada do Sp. Braga, deixou claro que o objetivo da Seleção Nacional passa por continuar a disputar a Liga A da Liga das Nações, assumindo a vontade em regressar aos triunfos depois das duas derrotas consecutivas, ambas por 2-1, frente à Áustria. A jogadora de 35 anos garantiu que a equipa das quinas tentará aplicar as "coisas positivas" feitas nesses dois encontros e corrigir os erros no duplo compromisso contra Noruega (sexta-feira) e França (dia 5), que vê como "duas finais"."O nosso objetivo é mantermo-nos na Liga A e são dois jogos que vamos encarar como duas finais. Para já é a Noruega, estamos muito focadas neste jogo e queremos muito ganhar", disse, na conferência de imprensa. "A última jornada não foi bem conseguida da nossa parte, queríamos ter saído dessa dupla jornada com outro resultado e infelizmente não foi possível, mas também não foram só coisas mal feitas. Houve coisas positivas nesses jogos e é tirar o que fizemos de melhor, tentar corrigir o que foi menos conseguido e levar isso para esta dupla jornada. Sabemos que são dois jogos de extrema importância e só um Portugal no seu melhor é que conseguirá disputar estes jogos", sublinhou.Os últimos resultados não têm sido positivos, mas Carolina Mendes considera que os obstáculos tornam a equipa mais forte. "Tivemos muito sucesso e temos tido muito sucesso, esta última jornada foi menos conseguida, mas faz parte do nosso crescimento. Também é bom acontecerem estes percalços, porque nos fazem crescer enquanto grupo, seleção e equipa. É isso que estamos a procurar e queremos crescer nas adversidades, dar um passo em frente e sair com a vitória neste jogo com a Noruega", acrescentou.De resto, a avançada destacou também a importância da Gala das Campeãs, organizada por. "Estas galas são sempre muito importantes, quer para nós quer para o futebol feminino no geral. Acaba por ser o premiar de um trabalho que tem sido feito e isso é de louvar. Como jogadora portuguesa e que representa o nosso país, fico muito feliz por ver esse reconhecimento, acho que é merecido", admitiu, acrescentando: "É muito giro perceber que o futebol feminino tem crescido imenso e perceber que as miúdas mais novas já querem ser como nós e olham para nós como referências. São coisas que não tínhamos quando éramos mais novas. Isso é espetacular e fico extremamente orgulhosa."