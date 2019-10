Carolina Mendes e qualificação para o Euro'2021: «Todos os jogos vão ser difíceis»

A internacional Carolina Mendes rejeitou esta quarta-feira qualquer facilitismo da seleção de futebol feminino frente à Albânia, 78.ª do ranking da FIFA, no jogo de sexta-feira, que marca o arranque de Portugal na qualificação para o Europeu de 2021."Todos os jogos vão ser difíceis. Não é o ranking que vai decidir se o jogo vai ser fácil ou difícil. À partida, é um jogo teoricamente mais acessível, mas vamos ter de o provar dentro de campo. É um jogo fora, a viagem é um bocado cansativa e temos de estar preocupadas connosco. Avaliámos o adversário também, mas, em primeiro lugar, estamos nós e, se estivermos ao nosso nível, temos tudo para ganhar", afirmou.Para a avançada do Sporting, a seleção comandada pelo selecionador Francisco Neto está consciente da "responsabilidade" em torno desta nova campanha, depois de Portugal (31.º do ranking) ter ficado de fora do recente Mundial, em França.Por isso, Carolina Mendes garantiu que o trabalho está a ser feito para sair de Elbasan com os primeiros três pontos no Grupo E, os mesmos que Escócia e Finlândia já somam, após vitórias sobre Chipre (8-0) e Albânia (3-0), respetivamente."É fundamental entrar com uma vitória, sobretudo contra a Albânia, que é uma equipa que está abaixo de nós no ranking. Portanto, é extremamente importante entrar já a ganhar", resumiu a jogadora, sublinhando: "Sabemos bem o nosso trabalho e o nosso valor e é nisso que nos vamos basear".Com 31 anos e 88 jogos pela seleção, Carolina Mendes é a jogadora mais velha entre as 23 convocadas para esta jornada e uma das que soma mais internacionalizações, fatores que a fizeram destacar a "união" e, sobretudo, a "experiência" adquirida, lembrando a primeira presença lusa num Campeonato da Europa, em 2017."A experiência é também uma das nossas armas e viu-se bem no último Europeu. Acho que foi isso que fez a diferença em relação às outras seleções. Este apuramento também não vai ser diferente e vamos estar mais unidas do que nunca. É um objetivo comum e queremos pôr Portugal no Europeu. Queremos estar à altura", sentenciou.A seleção nacional de futebol feminino cumpre esta quarta-feira, às 17h30 (hora de Lisboa), o primeiro treino em solo albanês e a estreia na fase de apuramento para o Europeu de 2021, em Inglaterra, está agendada para sexta-feira, às 17h00, contra a Albânia, no Elbasan Arena.