Carolina Mendes: «No Europeu não vamos encontrar seleções abaixo de nós no ranking»

A internacional portuguesa Carolina Mendes alertou, no final do particular com a Grécia, para a necessidade de a seleção nacional feminina ter de estar bem preparada para o Europeu'2022. "A Grécia acabou por baixar as linhas e fechar-nos os nossos espaços. É uma seleção abaixo de nós no ranking de Portugal, que nós não vamos apanhar no Euro, não vamos encontrar seleções abaixo de nós no ranking. Temos de estar melhor preparadas porque as dificuldades vão aumentar cada vez mais", justificou, em declarações no final da partida.





Já Ana Borges salientou a "vitória saborosa", apesar de o triunfo ter surgido graças a um golo de penálti. "Acabámos por marcar só um golo, foi de penálti, mas a vitória, não valendo três pontos, é uma vitória neste caso sempre saborosa. Estamos a preparar uma fase final de um Euro", disse.

Por fim, Rute Costa sublinhou a competência da equipa das quinas "na reação à perda". "Fomos competentes na reação à perda. Se transmitimos harmonia para fora, é porque somos um grupo unido. As primeiras semanas estão a ser algo cansativas, porque também temos trabalho a fazer e isso é importante. Estes jogos servem para pormos em prática as nossas ideologias", apontou.