Carolina Mendes sem medo da Islândia: «Já provámos em campo que os rankings não passam disso, de números»

Carolina Mendes mostrou-se este domingo convicta de que a seleção feminina vai está à altura do desafio de vencer a Islândia no playoff de apuramento para o Mundial'2023, minimizando a diferença de ranking entre as duas formações.

"Praticamente todas as seleções que encontrámos nesta fase são superior a nós em termos de ranking e isso não nos pode intimidar. Já provámos em campo que os rankings não passam disso, de números, e vamos mais uma vez provar isso na terça-feira dentro de campo", afirmou a jogadora portuguesa na antevisão do encontro, da segunda ronda do playoff de apuramento.

Em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a avançada considerou que a formação lusa tem se preocupar mais consigo do que com o adversário, e deixou uma garantia: "Vamos tentar bater esta Islândia, sabendo no entanto que é uma seleção muito forte. Frente à Bélgica foi uma vitória muito boa, que nos veio trazer mais confiança para o jogo que aí vem".

A jogadora do Sp. Braga considerou que Portugal e a Islândia "são duas seleções bastante diferentes", definindo o conjunto nórdico como uma "equipa mais física" e a seleção lusa como "mais tecnicista". "Vamos tentar impor o nosso futebol, com a bola no chão, e isso poderá criar-lhes mais dificuldades. Espero que consigamos fazer valer o nosso futebol e alcançar o objetivo para estes dois jogos, que é alcançar duas vitórias. Agora é máxima concentração e máximo foco. Acredito que terça-feira vamos fazer um grande jogo e conseguir mais uma grande vitória", referiu.

Portugal pode qualificar-se na terça-feira pela primeira vez na sua história para o Mundial feminino de futebol, sendo que vencer a Islândia, em Paços de Ferreira, pode não chegar para selar desde já a fase final.

Na segunda ronda do playoff europeu de qualificação para o Mundial'2023, depois do triunfo na primeira, face à Bélgica, 19.ª do ranking da FIFA, por 2-1, em Vizela, na quinta-feira, a seleção lusa, 27.ª, tem de superar a 14.ª da hierarquia, no jogo marcado para Paços de Ferreira, e esperar ainda pelos outros dois embates da eliminatória.