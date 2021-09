Chuva forte e trovoada impedem Seleção Nacional de realizar treino de adaptação ao relvado

A Seleção Nacional feminina viu-se esta quarta-feira impedida de realizar o habitual treino de adaptação ao relvado do Estádio Oba, em Alanya, que amanhã será palco do encontro entre Portugal e Turquia, no arranque da qualificação para o Mundial'2023.





De acordo com o site da Federação Portuguesa de Futebol, no momento em que as jogadoras comandadas por Francisco Neto já se encontravam no túnel de acesso ao relvado, preparadas para iniciar a sessão, "chuva torrencial acompanhada de trovoada intensa obrigaram as jogadoras a recuar para o interior do edifício, onde realizaram uma sessão de treino alternativa."Refira-se que a partida da 1.ª jornada do Grupo H de qualificação para o Mundial está agendada para as 19 horas locais (17 horas em Lisboa).