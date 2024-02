Cinco novidades na convocatória de Francisco Neto para os jogos com Rep. Checa e Coreia do Sul

As #Navegadoras eleitas para os jogos de preparação frente à e à !



Francisco Neto, selecionador nacional, divulgou esta quinta-feira uma convocatória com 30 jogadoras para os próximos dois jogos de preparação da Seleção Nacional feminina, diante da República Checa e da Coreia do Sul, uma lista que conta com cinco novidades: Giovana Maia, Inês Maia, Nelly Rodrigues, Maria Alagoa e Beatriz Fonseca.Portugal jogará com as checas no dia 21 às 18h15, e defrontará as sul-coreanas a 27 à mesma hora. Ambos os duelos, que antecedem a fase de apuramento para o Euro’2025, serão disputados no estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.