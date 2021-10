Concentração da seleção feminina de futebol ainda com muitas ausências

A seleção feminina de futebol concentrou-se esta sexta-feira na Cidade de Futebol, Oeiras, para preparar os próximos jogos de apuramento para o Mundial de 2023, mas ainda com pouco mais de metade das jogadoras convocadas a treinar.

As seis jogadoras do Benfica - Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Kika Nazareth, Catarina Amado e Lúcia Alves - não compareceram devido à participação da equipa na Liga dos Campeões feminina. Igualmente por compromissos a nível de clube, foram autorizadas a integrar mais tarde o estágio Jéssica Silva (Kansas City), Tatiana Pinto (Levante), Suzane Pires (Ferroviária) e Inês Pereira (Servette).

A equipa orientada por Francisco Neto começa agora a preparar os jogos contra a Sérvia (quinta-feira, em Setúbal) e Bulgária (dia 26, em Plovdiv), de qualificação para o Mundial de 2023.

Portugal, que procura a estreia no Mundial, segue em segundo no Grupo H de qualificação, com quatro pontos, menos dois que a líder Alemanha.

Lista de 23 convocadas:

Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

Defesas: Alícia Correia (Sporting), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sporting de Braga), Joana Marchão (Sporting) e Sílvia Rebelo (Benfica).

Médios: Andreia Norton (Sporting de Braga), Andreia Jacinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Francisca Nazareth (Benfica) e Tatiana Pinto (Levante, Esp).

Avançadas: Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Sporting Kansas City, EUA), Lúcia Alves (Benfica), Suzane Pires (Ferroviária, Bra) e Telma Encarnação (Marítimo).