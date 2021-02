Depois da tempestade terá de vir a bonança

A derrota com a Finlândia caiu como um balde de água gelada, mas a Seleção Nacional já aponta lanças para o último encontro do Grupo E, diante da Escócia, já amanhã (15h10). Apesar de Portugal ter falhado o apuramento direto, Jéssica Silva frisa que o pensamento é o de vencer: “O jogo é para ganhar porque queremos voltar para casa com boas sensações e preparar o playoff de abril com mais tranquilidade. Além disso, é mais uma oportunidade para afinar processos e amealhar mais pontos na fase de grupos, o que pode ajudar-nos a subir no ranking.”

Contudo, a avançada, de 26 anos, que regressou às convocatórias de Francisco Neto depois de quase um ano de ausência, devido a uma lesão no tendão de Aquiles, reconhece algum favoritismo às escocesas. “Apesar de termos ganho à Escócia já neste apuramento, é uma equipa com mais experiência internacional e mais cotada no ranking de seleções da FIFA. Tem muitas jogadoras a disputar o campeonato inglês, que é um dos mais competitivos do Mundo”, destaca, acrescentando que fora de planos está um cenário que não o apuramento: “O jogo em Helsínquia não nos impedirá de avançar para Inglaterra.”