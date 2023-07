Diana Gomes volta ao trabalho no relvado no treino de Portugal

A central Diana Gomes voltou esta quarta-feira a integrar os trabalhos no relvado da seleção portuguesa feminina, quando faltam quatro dias para a estreia no Mundial'2023, face à Holanda, em Dunedin, na Nova Zelândia.

Nos 15 minutos abertos à imprensa, a jogadora das espanholas do Sevilha esteve junto com o restante grupo, sendo que, posteriormente, fez trabalho específico, ainda a recuperar da mazela sofrida no treino aberto de segunda-feira.

Habitual titular da principal seleção lusa, que representou em 36 ocasiões (cinco golos), Diana Gomes deu, assim, boas indicações no que se refere à sua participação na estreia lusa.

Se tudo correr pelo melhor, a jogadora de 24 anos estará no centro da defesa do 'onze' nacional, ao lado de Carole Costa, que hoje se ficou pelo ginásio na parte inicial do treino, para, depois, ser reintegrada no grupo.

Por seu lado, Kika Nazareth também iniciou o trabalho com as restantes jogadores, mostrando-se mais sorridente, a dar mostras de que caminha para a recuperação total, sendo, porém, ainda uma grande incógnita para o embate com as neerlandesas.

A futebolista do Benfica, de 20 anos, lesionou-se a 1 de julho, no particular no reduto da campeã europeia em título Inglaterra (0-0), e, desde então, tem estado sempre à margem do grupo às ordens de Francisco Neto.

De resto, a central Sílvia Rebelo e a média Fátima Pinto já não apresentam quaisquer limitações.

A formação das 'quinas' defronta as neerlandesas, as vice-campeãs mundiais em título, no domingo, pelas 19:30 locais (8:30 em Lisboa), em Dunedin, em embate da primeira jornada do Grupo E.

Depois do embate com os Países Baixos, a seleção lusa enfrenta o também estreante Vietname, em Hamilton, em 27 de julho, pelas 19:30 locais (8:30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, as vencedoras dos últimos dois Mundiais, em Auckland, em 01 de agosto, pelas 19:00 locais (8:00).

A formação das 'quinas' prossegue a preparação para o Mundial'2023 na quinta-feira, com um treino previsto para as 10:30 locais (23:30 de hoje em Lisboa), estando o horário ainda por confirmar.

A prova arranca precisamente na quinta-feira, pelas 19:00 locais (8:00 em Lisboa), com o jogo entre a anfitriã Nova Zelândia e a Noruega, que se defrontam no Eden Park, em Auckland, em embate da ronda inaugural do Grupo A.

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.