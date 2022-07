Diana Silva: «As equipas vão olhar-nos com mais respeito até ao fim»

Autora do golo do momentâneo empate a dois golos diante da Holanda - num jogo que acabou em 3-2 favorável à equipa holandesa -, Diana Silva assumiu que o duelo acabou por ser definido nos detalhes. Ainda assim, apesar da derrota, a avançada portuguesa destaca a crença da Seleção Nacional perante uma equipa que era amplamente favorita."O jogo decidiu-se nos detalhes, foram duas bolas paradas muito cedo no jogo em que concedemos os golos. Mas não deixámos de acreditar até ao fim. Acho mesmo que poderíamos ter empatado ou dado a volta ao resultado. Não sei o que é que faltou, mas estivemos muito perto. Estamos a ser consistentes ao longo deste torneio e acho que as equipas vão olhar-nos com mais respeito até ao fim", frisou.