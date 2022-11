Diana Silva destaca semelhanças de Haiti e Costa Rica com rivais no playoff

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A internacional portuguesa Diana Silva considera que o Haiti e a Costa Rica, adversários em jogos particulares, têm características semelhantes a Tailândia e Camarões, possíveis rivais no playoff intercontinental de acesso ao Mundial de 2023.

"Estes dois jogos serão importantes, pois são equipas que, na sua forma de jogar, são semelhantes tanto à Tailândia, como aos Camarões. Não sabemos ainda qual nos vai calhar e, por isso, precisamos de nos preparar para ambas", expressou, aos jornalistas.

A seleção portuguesa prepara a participação no playoff intercontinental de acesso ao Campeonato do Mundo, no qual vai defrontar o vencedor da meia-final entre Tailândia e Camarões, em fevereiro de 2023, em Hamilton, Nova Zelândia, com dois particulares.

"São equipas com algumas características semelhantes, nomeadamente mais disputas de bola e mais transições. Como somos uma equipa mais organizada, não estamos tão habituadas a jogar contra esse tipo de equipas", sublinhou a futebolista de 27 anos.

A seleção nacional manteve-se na corrida à fase final do Mundial, que se vai realizar na Austrália e na Nova Zelândia, ao vencer a Islândia por 4-1, depois de prolongamento, na segunda ronda do 'play-off' europeu de apuramento, em 11 de outubro, em Paços de Ferreira, e Diana Silva, que atua no Sporting, ainda não sente ansiedade na seleção.

"Neste momento, ainda não. Ainda falta um bocadinho até lá chegar. Nesse momento, acho que nos vamos sentir um pouco ansiosas e nervosas, pela importância e também pela paixão que temos pelo jogo, mas isso é natural e acho que em todas as partidas a representar a seleção é assim", frisou a atleta, que contabiliza 88 internacionalizações.

A equipa das quinas, comandada pelo selecionador Francisco Neto, procura alcançar o feito histórico de se qualificar, pela primeira vez, para o Mundial feminino de futebol.

"Temos muita confiança no que andamos a fazer e na qualidade que temos. Temos vindo a trabalhar para isso e confiamos internamente que podemos ganhar e alcançar os nossos objetivos. Vamos continuar a sonhar com a presença no Mundial", afiançou.

Portugal defronta o Haiti em 11 de novembro, a partir das 15H, no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade, e recebe a Costa Rica quatro dias mais tarde, em 15 de novembro, num encontro que terá início pelas 18H, no estádio do Alverca.