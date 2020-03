Diana Silva e o embate com a Bélgica: «Sabemos que é um adversário forte»

A futebolista Diana Silva anteviu esta quinta-feira "muitas dificuldades" da seleção portuguesa frente à Bélgica, no sábado, na Algarve Cup, na qual as lusas falharam as meias-finais após derrota 2-1 com a Itália.

"Espero dificuldades, muitas. Sabemos que a Bélgica é um adversário forte. Jogámos contra elas no apuramento para o Mundial de 2019 e pudemos constatar precisamente isso", disse a avançada do Sporting, referindo-se à derrota por 1-0 em Penafiel e no empate 1-1 em Lovaina.

A 17.ª equipa do 'ranking' mundial é "muito forte fisicamente e joga muito bem na transição", características com as quais Portugal tem "alguma dificuldade" em lidar, o que obriga a "trabalhar mais para chegar na máxima força ao jogo".

Portugal já não pode lugar pelo triunfo na Algarve Cup depois do desaire 2-1 com a Itália, com as transalpinas a dar a volta ao jogo e a impor-se com golo aos 90+4 minutos.

"Estamos aqui para aperfeiçoar as nossas rotinas e para nos prepararmos para a qualificação do Europeu, que é o nosso objetivo principal. Sabemos que os jogos são competitivos e exigentes, pois temos pela frente só seleções de nível mundial. São bons testes para voltarmos a competir com concentração, organização e a sabermos gerir o jogo. Esta é uma etapa de preparação muito importante para nós", vincou.

Portugal inicia a qualificação para o Euro2021 da Inglaterra com jogos com a Finlândia e a Escócia, em 10 e 14 de abril, num grupo E que inclui ainda as seleções da Albânia e do Chipre.

Lusas e belgas encontraram-se em sete ocasiões, sempre em fases de qualificação para campeonatos do mundo, com as portuguesas a vencer dois encontros e as rivais três, registando-se ainda dois empates.