Diana Silva: «Nunca há favoritos neste tipo de competições»

A futebolista Diana Silva assegurou este domingo a capacidade da seleção portuguesa de futebol feminino para vencer a Turquia, na terça-feira, em Vizela, e assegurar uma vaga nos play-offs de qualificação europeia para o Mundial de 2023.

"Nunca há favoritos neste tipo de competições. Tudo pode acontecer. Considero que temos argumentos para ganhar o jogo, pois temos mais qualidade que elas. No entanto, o futebol é imprevisível, o que significa que não podemos cometer erros e temos de provar a nossa capacidade dentro de campo", afirmou a avançada, citada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Diana Silva apelou ainda ao apoio à equipa das quinas, no encontro marcado para as 17:30.

"É muito importante sentirmos que as pessoas estão connosco, que o público está do nosso lado, a dar aquela forcinha extra que às vezes precisamos durante o jogo. Peço que venham ao estádio assistir ao jogo, que é muito importante para nós. O apoio do público vai ser fundamental para nos empurrar para o play-off", disse.

A equipa orientada pelo técnico Francisco Neto ganhou a visita à Sérvia (2-1), na sexta-feira, colocando-se na segunda posição do agrupamento, já conquistado pela Alemanha, e somou 19 pontos, mais um do que a Sérvia, terceira posicionada, e que visita Israel também na terça-feira.

A avançada do Sporting, de 27 anos, recordou que Portugal se ficou por um empate 1-1 na visita à Turquia, em setembro de 2021.

A seleção portuguesa vai voltar a treinar na segunda-feira, pelas 11:00, no recinto do FC Vizela, palco do encontro decisivo, marcado para terça-feira, pelas 17:30, sob arbitragem da checa Jana Adámková.

O primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos qualifica-se diretamente para o Mundial'2023, enquanto os segundos classificados terão de disputar play-offs de acesso à competição que se disputará entre 20 de julho e 20 de agosto do próximo ano, na Nova Zelândia e na Austrália.