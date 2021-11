Dolores Silva acredita numa noite feliz da Seleção Nacional feminina

A seleção portuguesa de futebol feminino tem amanhã um teste de elevado grau de dificuldade na caminhada para a fase final do Campeonato do Mundo de 2023, recebendo a Alemanha, em Faro, com a vitória a valer a ascensão ao primeiro lugar do Grupo H.

“Teremos pela frente uma formação muito poderosa, servida por jogadoras cheias de talento, fortes fisicamente e com imensa experiência, fruto dos títulos conquistados e das constantes presenças em Mundiais e Europeus”, salienta a capitã Dolores Silva, prevendo “um duelo bastante difícil” no São Luís.

A jogadora do Sp. Braga, de 30 anos, admite que as germânicas “vão assumir o jogo e nós iremos dar o nosso melhor para tentar contrariar o poderio delas e atingir, no final, o que queremos”.

“Temos de estar unidas e funcionar como uma verdadeira equipa”, sublinha a médio, acrescentando: “Vamos passar por fases complicadas no jogo e importa que nos agarremos umas às outras, sendo necessária capacidade de superação para atingirmos os objetivos.”

As jogadoras lusas efetuaram ontem um treino de adaptação à relva do Estádio de São Luís, palco do jogo de amanhã, e têm agendado para hoje uma última sessão de trabalho, no local de estágio, no Cascade Resort, em Lagos, parcialmente aberto à comunicação social.