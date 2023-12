Dolores Silva: «Começámos mal, mas o resultado é pesado»

Dolores Silva não escondeu a desilusão com a derrotada seleção portuguesa na Noruega, a contar para a 5.ª jornada do Grupo A2 da Liga das Nações feminina."Começámos mal, pois nos primeiros 10 minutos de jogo sofremos dois golos. Independentemente disso, depois acho que a equipa reagiu bem, mas infelizmente acabámos por sofrer mais dois golos na segunda parte. Acho que o resultado acaba por ser pesado", disse a médio do Sp. Braga, acrescentando: "No início do jogo estávamos a ambientar-nos a um terreno difícil, sabíamos que a temperatura também ia ser muito difícil e acabou por ser nesses minutos cruciais que sofremos dois golos. Fomos subindo e crescendo no jogo, mas não foi o suficiente para chegar a outro resultado."Portugal tem agora um cenário mais difícil pela frente nesta Liga das Nações. "Sabemos que não dependemos só de nós, o que torna as coisas muito mais complicadas e vamos defrontar um adversário muito forte [a França]. Mas terça-feira, em nossa casa, vamos tentar um resultado positivo", prometeu.