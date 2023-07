Dolores Silva: «Concentração e foco para fazer o melhor por Portugal»

"Jogar com o coração". A capitã Dolores Silva não podia ser mais clara nos objetivos de Portugal para o encontro deste domingo (8h30), em Dunedin, que marca a estreia da seleção feminina em fases finais de um Campeonato do Mundo.A experiente centrocampista sublinha que a equipa tem "muita vontade de competir ao mais alto nível, e queremos mostrar o que temos vindo a trabalhar". Dolores dá a receita para o embate com as holandesas: "concentração e foco para fazer o melhor por Portugal".E até lança um apelo, considerando que é domingo, "um bom dia para que todos acordem cedo, os mais velhos, os mais jovens", até porque "temos sentido um apoio muito grande e espero que as pessoas possam aderir ao máximo".Há um forte sentimento de honra nesta equipa nacional. A jogadora do Sp. Braga, de 31 anos, fala na "inspiração das gerações futuras e de representação das gerações passadas", e reconhece que "somos muito privilegiadas por poder fazer parte de um momento único para o futebol feminino em Portugal".