Dolores Silva distinguida antes do Portugal-Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dolores Silva, experiente médio internacional portuguesa, recebeu esta sexta-feira das mãos do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Fernando Gomes, minutos antes do início do jogo de preparação entre Portugal e Ucrânia, a placa comemorativa dos 150 jogos pela Seleção portuguesa feminina.

A médio do Sp. Braga, de 31 anos, é atualmente a quarta jogadora de futebol mais internacional de sempre por Portugal, apenas atrás de Cristiano Ronaldo (200), Ana Borges (159) e Carole Costa (155).