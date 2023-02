Dolores Silva e a ida ao Mundial: «Representa não só a nossa geração mas também as outras»

Dolores Silva, capitã da Seleção Nacional, foi a jogadora a discursar na receção em Belém. A médio do Sp. Braga agradeceu à Federação Portuguesa de Futebol pela aposta no futebol feminino nos últimos anos e garantiu que a equipa vai dar tudo para chegar ao Campeonato do Mundo, em julho e agosto na Austrália e na Nova Zelândia, na melhor forma possível."É um prazer enorme poder estar aqui juntamente com todo este grupo de trabalho, estas colegas fantásticas, todo o staff que nos acompanhou durante este longo percurso e a direção da nossa federação, que nos últimos anos tem vindo a fazer uma aposta incrível na nossa modalidade", começou por dizer."Este é um momento de todas, que desfrutamos e continuamos a desfrutar com a maior das alegrias, com o maior dos orgulhos, porque afinal vamos representar Portugal pela primeira vez num Campeonato do Mundo. É algo histórico e que representa não só a nossa geração mas tambem as outras gerações que aqui passaram. E como o presidente Fernando Gomes referiu, que ultrapassaram muitas barreiras e dificuldades para que este momento fosse realizado por nós. É também um abrir portas para as gerações que se seguem. Nós queremos continuar a honrar e a dignificar o nosso país ao mais alto nível, é isso que vamos tentar fazer nos próximos meses, prepararmo-nos da melhor maneira possível, com a maior felicidade e maior motivação por podermos estar presentes pela primeira vez num Campeonato do Mundo", finalizou.