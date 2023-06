Dolores Silva: «Estamos todas muito motivadas, empenhadas e focadas»

A capitã Dolores Silva realçou esta terça-feira a motivação, o empenho e o foco que a seleção portuguesa feminina tem demonstrado na "competitiva e exigente" preparação para uma inédita presença em Campeonatos do Mundo."Fazer parte deste grupo é um orgulho tremendo. Acima de tudo, o que eu mais quero é poder desfrutar deste momento único e trabalhar ao máximo com as minhas colegas. Estamos todas muito motivadas, empenhadas e focadas. Jogo a jogo, vamos procurar representar Portugal da melhor maneira possível", afirmou, à margem de um evento de apresentação de uma campanha publicitária, patrocinada por uma marca de cervejas.

Cumprido o sonho de estar num Mundial, para o qual também contribuíram gerações anteriores de futebolistas, Dolores Silva salientou que, agora, são elas a inspirarem "as gerações futuras", numa competição onde vão "competir contra as melhores" equipas.

"Ser capitã não me faz diferente das minhas colegas, faz-me querer que elas estejam o mais confortáveis possível dentro e fora do campo, para que consigamos, como grupo, ser o mais coerentes possível. Esse é um fator que nos tem acompanhado durante esta caminhada toda, é a união que nós temos. Portanto, o meu papel é simplesmente que essa união consiga estar presente dentro e fora do campo", sublinhou ainda a jogadora.

Antes da estreia no Mundial, a equipa das 'quinas' tem agendados dois jogos de caráter particular, frente à Inglaterra, no sábado, em Milton Keynes, e diante da Ucrânia, em 07 de julho, no Estádio do Bessa, Porto, na despedida antes de ir para a Nova Zelândia.

"São dois jogos importantíssimos. A Inglaterra é forte, com um nível competitivo muito elevado, e a Ucrânia também tem vindo a crescer e a trabalhar muito bem, tendo um treinador experiente, que já ganhou uma Liga dos Campeões com o FC Barcelona. Por isso, são duas equipas diferentes, mas ambas nos vão criar dificuldades, que vamos enfrentar também no Campeonato do Mundo. São dois grandes testes", frisou a atleta.

A futebolista do Sporting de Braga, de 31 anos, poderá atingir o 150.º jogo ao serviço da seleção portuguesa em breve, totalizando agora 148 encontros, sendo outro sonho. "É um motivo de grande orgulho, é um privilégio enorme poder representar a seleção. Seja a fazer o jogo 150, seja como se fosse a primeira vez, é sempre especial entrar em campo com a nossa camisola", frisou uma das futebolistas mais experientes do grupo.

A seleção feminina concentrou-se na passada segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde permanecerá até 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia - que organiza o Mundial em conjunto com a Austrália.

No Grupo E do Mundial, Portugal defronta as vice-campeãs mundiais da Holanda (23 de julho), o Vietname (27), e as campeãs do mundo Estados Unidos (01 de agosto).