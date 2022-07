Dolores Silva: «Este Europeu vai marcar o futebol feminino»

Dolores Silva falou esta sexta-feira aos jornalistas na antevisão da estreia da Seleção Nacional no Europeu feminino, que acontece amanhã diante da Suíça (17 horas).A capitã confessou o "entusiasmo" com a atenção que a competição está a ter, tendo o jogo de estreia entre Inglaterra e Áustria (1-0) esgotado a lotação do estádio de Old Traford. "Este é um Europeu que vai marcar o futebol feminino", acredita, considerando que está a ser dado "um passo gigante para a modalidade", um sinal claro de evolução.A médio de 30 anos é uma jogadoras mais experientes (esteve na edição de 2017) e salientou que é importante desfrutar e acreditar. "Acho que a palavra-chave para nós enquanto equipa é desfrutar, desfrutar o momento, daquilo que é estar a representar Portugal ao mais alto nível. É o sonho de todas nós, trabalhámos muito para chegar até aqui", disse Dolores, que recentemente renovou contrato com o Sp. Braga.