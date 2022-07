Dolores Silva: «Fomos bastante competitivas. Se calhar muita gente não contava com isso»

Dolores Silva assumiu a tristeza que reina no seio do grupo português pelo adeus ao Europeu feminino, para mais com uma goleada por 5-1 diante da Suécia , mas realça, em jeito de balanço, a evolução notada e a competitividade apresentada neste torneio."Deixa-nos tristes terminar a competição desta maneira, não era a maneira certamente de que queríamos acabar esta partida. Acima de tudo, aquilo que eu levo é o que de bom demonstrámos ao longo do torneio. Demonstrámos que fomos um Portugal bastante competitivo, embora, se calhar, muita gente não contava com isso.Independentemente de termos começado os outros dois jogos a perder por 2-0, para mim o mais importante, enquanto líder da equipa e enquanto jogadora desta seleção, é que crescemos enquanto equipa, crescemos enquanto grupo, conseguimos ter maturidade para marcar golos, para ir atrás desses resultados e demonstrar que também merecemos respeito. Acima de tudo, é isso que fica, o respeito que ganhámos das outras seleções.Acima de tudo, foi a demonstração de que Portugal tem qualidade e isso, para nós, foi importante para nos dar confiança, para crescermos enquanto grupo, porque já já segue-se uma qualificação para um Campeonato do Mundo, que é muito importante para nós e no qual queremos marcar presença.Saímos com coisas diferentes. Em 2017 saímos com três pontos e neste só conseguimos um, mas conseguimos marcar mais golos. Sofremos mais, é verdade".