Dolores Silva: «Queremos continuar nesta primeira divisão da Liga das Nações»

Dolores Silva não escondeu a tristeza partilhada pelas jogadoras portuguesas após nova derrota () diante da Áustria na Liga das Nações feminina. "Tínhamos analisado e corrigido alguns aspetos do primeiro jogo com a Áustria, para conseguirmos conquistar os três pontos, mas infelizmente não conseguimos e estamos muito tristes", começou por dizer a internacional lusa, em declarações após o final da partida esta terça-feira disputada na Póvoa de Varzim."Conseguimos ser superiores em vários momentos do jogo, mas não tivemos critério na altura da finalização, onde a Áustria foi muito mais feliz. Cabe-nos analisar, focar mais e levantar a cabeça.""Ainda faltam dois jogos, contra adversários fortes, o que será muito importante para os nossos objetivos. Vamos dar tudo e continuar a lutar, porque queremos continuar nesta primeira divisão da Liga das Nações e jogar com as mais fortes. Temos de dar o máximo para manter Portugal neste patamar elevado", terminou.