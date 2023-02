Dolores Silva: «Temos feito um grande trabalho e merecemos que nos continuem a dar a mão»

Dolores Silva disse ser "difícil de expressar" o sentimento das jogadoras portuguesas, após a vitória (2-1) sobre os Camarões e consequente apuramento inédito para o Mundial de futebol feminino. A capitã da equipa das quinas mostrou-se muito emocionada e apelou a que se continue a acreditar no trabalho feito pelas mulheres no futebol português."É difícil expressar o que sentimos neste momento. Foi um momento muito esperado por várias gerações, pela nossa. Pelo abrir portas para as futuras, foi o que falei e é o que friso neste momento. Acho que ainda não temos bem a noção da grandeza do que acabámos de fazer, mas estamos extremamente orgulhosos, porque lutamos e trabalhamos muito para chegar aqui. Merecemos muito estar num Mundial pela primeira vez e fazer história para Portugal", começou por referir ao 11, visivelmente emocionada."Um grande beijinho. Ela sabe tão bem como outras colegas minhas que cá estiveram antes que foram pioneiras. Ela foi a pioneira, abriu-nos portas para podermos estar a ser exemplos para as mais novas. Foi com o exemplo dela, por isso um grande obrigado por tudo. Este é um momento muito feliz para o futebol e Portual. Oxalá seja o início de mais uma longa caminhada sorridente para a nossa seleção.""Acho que o que mais tento passar e sermos nós próprias. Cada uma com a sua personalidade, trazer o melhor que pode aportar ao grupo, quer dentro quer fora do campo, cada uma de nós aporta sempre alguma coisa. Crescemos juntas, trabalhamos e erramos juntas, choramos juntas, sorrimos juntas, festejamos juntas. O que mais tento passar é o acreditar, acima de tudo, que nós temos muito qualidade e que merecemos muito estar no Mundial.""É o momento do futebol feminino português, de todas nós. De todos os que tem de abrir ainda mais os olhos, porque nós, mulheres, temos feito um grande trabalho e uma grande evolução nos últimos anos e merecemos que nos continuem a dar a mão. E agora, acima de tudo, continuem a acreditar em nós e a apostar que o futebol em Portugal tem muito qualidade e grande futuro pela frente""Sem duvida. É a cereja no topo do bolo e uma valorização de todos estes anos de trabalho. Sobretudo nos últimos anos em que conseguimos duas fases finais e conseguimos agora fazer história e atingir um Mundial. É um momento de valorização da jogadora portuguesa e oxalá que continuem a abrir-se mais portas, a acreditar em nós e a apostarem em nós. Acreditem que temos muita qualidade e agora venha o Mundial", concluiu."É um sonho. Aproveitar ao máximo e aproveitar este momento. Um dos patamares mais altos, continuar o nosso trajeto e festejar hoje e amanha, sem parar.""Sabíamos que estávamos por cima, as oportunidades que demos foram erros nossos. Marcaram, mas sabíamos que a nossa capacidade e conexão iam sobressair. Felizmente conseguimos logo o penálti e a Carol, com classe e calma, marcou e foi a euforia total. Vamos voltar aqui em junho.""Hoje ganhei tudo, estamos no Mundial e é o mais importante. Entrámos muito bem e podíamos ter resolvido na 1ª parte. Sofremos por culpa própria, mas conseguimos e estou muito orgulhosa. Sonho para todas as gerações que passaram e as que ainda sonham cá estar. Muito contentes por poder fazer parte desta história e mudar o futebol feminino português."