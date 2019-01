Espanha de regresso à Algarve Cup, Portugal defronta Suécia e Suíça

O regresso da Espanha, campeã em 2017, é a grande novidade da próxima edição da Algarve Cup, antigo Mundialito de futebol feminino, com Portugal a defrontar a Suécia e a Suíça.Na edição deste ano, que decorrerá entre 27 de fevereiro e 6 de março, a seleção das quinas, treinada por Francisco Neto, estará no grupo D, com Suécia, nona do ranking mundial da FIFA, e a Suíça, 18.ª."É uma das duas equipas [Suécia] que Portugal ainda não defrontou do top-10 deste momento. Nesta Algarve Cup só a Suécia e Alemanha é que nós ainda não tínhamos defrontado", assinalou o selecionador português.Em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Francisco Neto explicou que este ano será "diferente" na Algarve Cup, por reunir seleções que preparam o Mundial de França, onde a equipa portuguesa não estará."Vamos defrontar algumas equipas que estão na sua preparação, as jogadoras também vão querer mostrar a qualidade que têm, portanto acho que o nível ainda vai estar mais alto do que tem estado nos últimos anos", justificou o técnico.Em 2017, Portugal, 32.º do ranking, conseguiu o melhor resultado de sempre na competição, ao terminar em terceiro lugar, depois de vencer na fase de grupos a China e a Noruega, empatar com a Austrália, e já no jogo de atribuição do terceiro lugar vencer as australianas.Em relação à edição deste ano, Francisco Neto espera dois jogos muito competitivos, que irão "colocar à prova" a equipa portuguesa, frente a adversários muito distintos. A Suécia mais experiente, habituada a fases finais, e uma Suíça (18.ª) com novo treinador e em crescendo.A competição conta com o regresso da Espanha (12.ª), vencedora de 2017, e com várias equipas do top 10 mundial: a Holanda (7.ª), atual campeã da Europa, Suécia (9.ª), finalista nos Jogos do Rio 2016, e Canadá (5.º), bronze olímpico.Serão quatro os grupos da primeira fase, com Canadá (5.º), Islândia (22.º) e Escócia (20.º) no grupo A, Espanha (12.º), Holanda (7.º) e Polónia (34.º) no B, Noruega (13.º), Dinamarca (17.º) e China (15.º) no C, e Suécia (9.º), Suíça (18.º) e Portugal (32.º) no D.Os jogos desta edição irão disputar-se no Parchal, Estádio Algarve, Vila Real de Santo António, Albufeira e Lagos.