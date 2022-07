Esperança até ao fim para Carole Costa

Tirou um golo em cima da linha, marcou de penálti e ainda fez uma assistência para o tiro certeiro de Diana Silva. Este é o resumo da exibição da defesa-central Carole Costa, que se mostra confiante na passagem portuguesa aos quartos-de-final do Europeu."Ainda falta um jogo e vamos dar tudo contra a Suécia, tal como demos nestes dois primeiros encontros. Acreditamos que podemos vencer", atirou a jogadora, de 32 anos, que destacou a alma da Seleção no desaire frente a Holanda (3-2)."Foi um jogo difícil, contra uma equipa de qualidade que está habituada a estes palcos internacionais. Começámos mal com dois golos sofridos de bola parada, mas não baixámos os braços. Reagimos muito bem às dificuldades e penso que o resultado final acaba por ser injusto. Merecíamos o empate pelo que fizemos e a prova disso é que as nossas adversárias tiveram de dar tudo para nos baterem. Até acabaram por festejar efusivamente depois do apito da árbitra", concluiu.Assim que entrou em campo, Ana Borges fez história: somou a 146ª partida com a camisola de Portugal e é a nova recordista de internacionalizações, ultrapassando Carla Couto.