Estreante Catarina Amado com "vontade de trabalhar e ajudar" seleção feminina

A futebolista Catarina Amado manifestou esta segunda-feira "vontade de trabalhar e de tentar ajudar ao máximo", na sua primeira convocatória para a seleção portuguesa, que prepara os jogos com a Escócia e a Albânia.

"Acima de tudo, vim com vontade de trabalhar e de tentar ajudar ao máximo o grupo. Espero atingir os objetivos pretendidos pelo grupo", afirmou à agência Lusa a estreante na lista elaborada pelo selecionador Francisco Neto, tendo em vista a dupla jornada de apuramento para o próximo Europeu.

Admitindo que "não estava à espera" da chamada à seleção, Catarina Amado revelou ter sido bem recebida pela restante comitiva, concentrada na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo-se sentido "integrada e feliz" por atingir "um sonho" e fazer parte de um grupo "com muita qualidade e competitivo".

"Fiquei muito feliz, porque é um sonho, era algo que já queria atingir há algum tempo. Vou continuar a trabalhar para conseguir mais chamadas destas", garantiu a jovem atleta, de 21 anos.

No Benfica, clube que representa, Catarina Amado tem sido titular no lado direito da defesa e está a ter a oportunidade de participar na Liga dos Campeões feminina, onde as 'encarnadas', pela primeira vez na prova europeia, já alcançaram os 16 avos de final, após triunfos nos redutos das gregas do PAOK (3-1) e das belgas do Anderlecht (2-1).

"Acho que tem sido uma boa época, positiva. Temos vindo a trabalhar e tentar atingir os objetivos pretendidos", expressou.

Portugal recebe a Escócia (19:00), em 27 de novembro, e a Albânia (17:45), em 1 de dezembro, com ambos os jogos agendados para o Estádio do Restelo, em Lisboa.

No grupo 3 da qualificação, Portugal é segundo classificado, com 10 pontos, menos três do que a líder Finlândia, que tem mais um jogo disputado, enquanto a Escócia é terceira, com nove pontos e também menos um jogo, a Albânia quarta (três pontos) e o Chipre quinto (zero).

Apuram-se para a fase final, em Inglaterra, os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo. Os restantes segundos vão disputar um 'play-off', em data a definir.