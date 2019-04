Euro Sub-17: Ana Oliveira substitui Luísa Pinheiro na seleção feminina

A guarda-redes Ana Oliveira, jogadora do Benfica, foi chamada à última hora para a seleção feminina que vai participar no Europeu de sub-17, em substituição da lesionada Luísa Pinheiro, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Em nota publicada no site oficial, a FPF deu conta da dispensa de Luísa Pinheiro, que alinha no Sp. Braga, e relevou que Ana Oliveira viaja já hoje com a comitiva lusa para a Bulgária, onde vai decorrer a competição, entre 5 e 17 de maio.Em declarações à FPF, Inês Matos, jogadora do Estoril Praia, garantiu que a equipa vai "dar o máximo" no Europeu de sub-17 e confessou que a participação na prova "é um sonho"."Parece que ainda é um sonho e que acordei há pouco. Vamos crescer e ganhar muita experiência, acho que isso é muito bom. Vamos dar o nosso máximo, é o que Portugal espera de nós", disse a centrocampista.Portugal vai disputar o Grupo A, com Bulgária, Dinamarca e Espanha. No Grupo B vão estar Áustria, Inglaterra, Alemanha e Holanda.Os dois primeiros classificados de cada agrupamento passam às meias-finais da competição.