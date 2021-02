Euro'2022: Apuramento direto ainda é possível... mas é preciso uma goleada das antigas

Com a derrota na Finlândia, com um golo sofrido no último minuto, Portugal falhou o apuramento direto como primeiro colocado do seu grupo para o Europeu de 2022, mas a via para a fase final a jogar-se em Inglaterra continua aberta. E até para um acesso direto, apesar de o cenário nesse caso ser muito complicado.





A saber: para se apurar diretamente (enquanto um dos três melhores segundos colocados), Portugal terá de ganhar na última jornada diante da Escócia por uma diferença de nove golos (de forma a anular a desvantagem que tem para a Suíça neste particular), mas também esperar que a Itália, a única seleção que ainda tem a possibilidade de somar pontos, não vença na derradeira ronda.Caso não consiga a tal goleada com a Escócia (num jogo a disputar em Larnaca, no Chipre), Portugal não esgotará as suas fichas e sabe desde já que terá lugar garantido no playoff com os restantes segundos classificados (com exceção dos três que avançarão diretamente). Por agora estão já apurados para esta fase de playoff a Irlanda do Norte, a Rússia e a Ucrânia, faltando apenas definir mais três vagas.